United: Antony-Abnehmer gefunden?

Für Antony bietet sich eine neue Option. Laut ‚ESPN Brasil‘ hat Fenerbahce die Fühler nach dem Flügelspieler ausgestreckt. Dem Bericht zufolge sind die Istanbuler bereit, die von Manchester United aufgerufene Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Antony selbst sei allerdings trotz der Aussicht auf ein lukratives Gehalt noch nicht vollends von einem Wechsel in die Süper Lig überzeugt, der 25-Jährige warte noch auf weitere Interessenten.

Real Betis würde den Brasilianer nach seinem erfolgreichen Gastspiel gerne halten, kann sich aber nur eine erneute Leihe leisten. Auch Benfica Lissabon hatte zuletzt ein Leihgeschäft in Erwägung gezogen, United möchte Antony aber verkaufen. Bei Bayer Leverkusen wurde der dribbelstarke Linksfuß ebenfalls gehandelt. Fest steht: In Manchester hat der 95-Millionen-Fehleinkauf trotz eines Vertrags bis 2027 keine Zukunft mehr.