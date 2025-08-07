Neuer Bewerber für Antony

Antony weckt das Interesse von Benfica Lissabon. Wie ‚Maisfutebol‘ berichtet, haben sich die Verantwortlichen der Portugiesen bereits zweimal an Manchester United gewandt, um eine mögliche Verpflichtung des Brasilianers zu besprechen. Dem Bericht zufolge hofft man in Lissabon, den 25-Jährigen für die kommende Saison auszuleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings sollen die Red Devils einen dauerhaften Verkauf des Flügelspielers bevorzugen – das Preisschild beträgt rund 58 Millionen Euro. Neben Benfica wurden auch schon Bayer Leverkusen und Betis Sevilla mit Antony in Verbindung gebracht. An die Andalusier war er in der vergangenen Rückrunde verliehen und konnte in insgesamt 26 Partien starke 14 Scorerpunkte (neun Tore, fünf Vorlagen) beisteuern. An United ist der 16-fache Nationalspieler vertraglich noch bis 2027 gebunden.