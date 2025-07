ManUnited nennt Preis für Antony

Bei Manchester United hat Antony keine Zukunft mehr und soll deshalb verkauft werden. Laut dem brasilianischen Portal ‚UOL‘ haben die Red Devils dem 25-Jährigen ein Preisschild von 58 Millionen Euro verpasst. Vor drei Jahren war der Flügelstürmer für 95 Millionen von Ajax Amsterdam nach Manchester gewechselt.

Dort hat der Brasilianer allerdings überhaupt nicht funktioniert. Anders dann in der vergangenen Saison bei Real Betis, wo er seit dem Winter überzeugen konnte. Deshalb will der Klub aus Sevilla Antony auch gerne halten. Auch Bayer Leverkusen, der FC Bayern und RB Leipzig hatten den Offensivkünstler in den vergangenen Wochen auf dem Schirm.