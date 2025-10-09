City-Trio auf dem Sprung?

Drei Spieler von Manchester City werden womöglich wegen geringer Einsatzzeiten im kommenden Wechselfenster ihre Optionen sondieren. Laut den ‚Manchester Evening News‘ könnten sich James Trafford (22), Rico Lewis (20) und Nathan Aké (30) im Winter mit einem Abgang beschäftigen, um ihren Platz bei der Nationalmannschaft nicht zu verlieren.

Torhüter Trafford war erst im Sommer mit Ambitionen auf den Stammplatz für über 30 Millionen Euro vom FC Burnley gekommen, muss aber Gianluigi Donnarumma (26) den Vortritt lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Trafford City schon wieder dauerhaft verlässt, ist dem Bericht zufolge zwar gering, eine Leihe sei aber nicht auszuschließen. Auch ein permanenter Abschied von Lewis käme überraschend, verlängerte der Rechtsverteidiger doch erst kürzlich seinen Vertrag. Innenverteidiger Aké bekam unterdessen von Niederlande-Coach Ronald Koeman die Ansage, dass er für einen Kaderplatz bei der WM mehr spielen müsse.