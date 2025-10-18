Menü Suche
Kommentar
Offiziell WM-Qualifikation Ozeanien

Hopp wird Nationaltrainer

von Lukas Hörster - Quelle: vff.vu
Lars Hopp in Lübeck-Outfit @Maxppp

Lars Hopp heißt der neue starke Mann in Vanuatu. Wie der Verband mitteilt, übernimmt der deutsche Coach sowohl die Nationalmannschaft des südpazifischen Inselstaates als auch den Spitzenklub Vanuatu United FC.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hopp war vor 20 Jahren mal Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli. Anschließend verbrachte er lange Jahre im Nachwuchsbereich des estnischen Verbandes. Zuletzt arbeitete er als Co-Trainer beim VfB Lübeck. Nun nimmt er die exotische Aufgabe in Vanuatu wahr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

WM-Qualifikation Ozeanien
Vanuatu
Lars Hopp

Weitere Infos

WM-Qualifikation Ozeanien WM-Qualifikation Ozeanien
Vanuatu Flag Vanuatu
Lars Hopp Lars Hopp
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert