Hopp wird Nationaltrainer

Lars Hopp heißt der neue starke Mann in Vanuatu. Wie der Verband mitteilt, übernimmt der deutsche Coach sowohl die Nationalmannschaft des südpazifischen Inselstaates als auch den Spitzenklub Vanuatu United FC.

Hopp war vor 20 Jahren mal Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli. Anschließend verbrachte er lange Jahre im Nachwuchsbereich des estnischen Verbandes. Zuletzt arbeitete er als Co-Trainer beim VfB Lübeck. Nun nimmt er die exotische Aufgabe in Vanuatu wahr.