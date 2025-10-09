Bayern denkt an Murillo

Der Transfermarkt ist gerade mal fünf Wochen geschlossen. Ruhe kehrt diesbezüglich aber nicht ein. Kommenden Sommer planen die Verantwortlichen des FC Bayern wohl einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten. Das hat insbesondere damit zu tun, dass die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano (26) stockt und Minjae Kim (28) weiterhin als möglicher Verkaufskandidat gilt.

Dementsprechend schauen sich die Münchner nach potenziellen Verstärkungen um. Dazu zählt auch Murillo von Nottingham Forest, wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet wird. Der 23-jährige Brasilianer steht offenbar hoch im Kurs an der Säbener Straße, dürfte bei einem Abwerbungsversuch aber teuer werden. Sein Vertrag mit Nottingham Forest ist noch bis 2029 gültig, er besitzt keine Ausstiegsklausel und andere Klubs – darunter der FC Chelsea – sollen ihn auch auf dem Zettel haben.

Neben Murillo wird auch die Aktie von Marc Guéhi (25) weiterhin heiß gehandelt bei den Bayern. Der englische Nationalspieler darf Crystal Palace nach der Saison ablösefrei verlassen und ist trotz des Interesses an Murillo der Wunschspieler Nummer eins beim FCB. Doch auch um Guéhi bemühen sich namhafte Topklubs wie der FC Liverpool oder Real Madrid. Diese Großklubs werden, genau wie die Bayern, auch bei Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck (25) als Interessenten genannt. Eins dürfte zumindest klar sein: Kommt ein neuer Abwehrspieler, will der Deutsche Meister ins oberste Regal greifen.