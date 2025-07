Bayer: ten Hag spricht über Antony

Erik ten Hag hat sich zu einem möglichen Transfer von Antony zu Bayer Leverkusen geäußert. Auf einer Pressekonferenz in Brasilien sagte der Niederländer: „Ich habe ihn zweimal geholt, zunächst zu Ajax und später zu Manchester United. Er war immer wie ein Sohn für mich, er ist immer noch ein Sohn für mich. Er ist ein unglaublich guter Spieler mit großen Qualitäten.“ Der 25-Jährige wechselte vor zwei Jahren für 95 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Manchester United, enttäuschte dort aber bislang.

Deshalb soll er in diesem Sommer verkauft werden, auch die Werkself gilt als möglicher Abnehmer. Dazu sagte ten Hag: „Man muss immer auf die aktuelle Mannschaft schauen und entscheiden, was gebraucht wird. In diesem Moment sind wir an ihm nicht interessiert. Aber wir werden sehen, was in der Zukunft passiert.“ In Manchester steht Antony noch bis 2027 unter Vertrag.