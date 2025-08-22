Matic-Ziel steht fest

Routinier Nemanja Matic steht kurz vor einem Wechsel in die Serie A. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, hat sich der aktuell vereinslose Sechser mit der US Sassuolo auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Dieser soll zudem eine Option auf eine weitere Saison beinhalten.

Der 48-malige serbische Nationalspieler hatte erst vor gut einer Woche seinen Vertrag bei Olympique Lyon in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Matic war Anfang 2024 zu OL gewechselt und bestritt 58 Spiele für den Klub. Zuvor kickte er unter anderem für den FC Chelsea und Manchester United.