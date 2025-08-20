Rauswurf: Lorenz wehrt sich gegen Vorwürfe

Marc Lorenz (37) hat mit Unverständnis auf die Kündigung und Anzeige seitens Preußen Münster reagiert. Via Instagram erklärt der Mittelfeldspieler: „Was ich mir vorwerfen muss, ist, dass ich die Spendengelder zu spät abgerechnet habe. Zum Zeitpunkt der Kündigung war der offene Betrag allerdings schon wieder beglichen. Entsprechend war ich nun sehr verwundert darüber, dass der Verein damit unabgesprochen in die Öffentlichkeit geht.“

Preußen verwies am Dienstagabend auf „konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern“. Lorenz betont nun, dazu hätten mentale Probleme geführt: „Dass die Gelder verspätet überwiesen wurden, kann ich mir nur krankheitsbedingt erklären. Meine psychische Erkrankung hat mich in einem solchen Maße belastet, dass ich in dieser Zeit völlig antriebslos war und notwendige Handlungen nicht rechtzeitig veranlassen konnte. Niemals aber würde ich mit Absicht Spendengelder für den guten Zweck veruntreuen.“