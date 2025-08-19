Menü Suche
Paukenschlag: Münster wirft Lorenz raus

von David Hamza - Quelle: scpreussen-muenster.de
Marc Lorenz lacht @Maxppp

Kapitän Marc Lorenz wurde von Preußen Münster fristlos gekündigt. Zudem hat der Zweitligist Anzeige gegen den Mittelfeldspieler erstattet. Das teilt der Verein offiziell mit. Grund dafür seien „konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern“.

Weitere Stellungnahmen will Münster bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen nicht abgeben. Der 37-Jährige kehrte vor drei Jahren vom Karlsruher SC nach Münster zurück, insgesamt bestritt Lorenz 158 Spiele für den Klub. Erst im Juni hatte er seinen Vertrag verlängert.

