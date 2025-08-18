Menü Suche
RB bleibt bei Xavi hartnäckig

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Xavi Simons im RB-Training @Maxppp

Bei RB Leipzig sieht man sich wegen Xavi Simons in einer guten Verhandlungsposition. Wie der ‚kicker‘ berichtet, rücken die Sachsen nicht davon ab, mindestens 70 Millionen Euro für den Niederländer zu verlangen. Ist der FC Chelsea nicht bereit, diese Summe zu zahlen, bleibt der Offensivkünstler dem Fachmagazin zufolge bei RB.

Erst gestern hatte Marcel Schäfer bekräftigt, dass auch eine weitere Saison des 22-Jährigen im Trikot des Bundesligisten nicht mehr ausgeschlossen sei. Zuvor war Xavi mit den Blues eigentlich schon sehr weit, hatte sich wie Benjamin Sesko (22) auf den Abschied vorbereitet und auch das letzte Testspiel schon nicht mehr mitgemacht. Im Pokal gegen den SV Sandhausen (4:2) überzeugte Xavi dann aber mit Spielfreude, einem Treffer und einer Vorlage.

