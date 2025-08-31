Leipzig gibt Vermeeren schon wieder ab

Arthur Vermeeren zieht es in die Ligue 1. Wie Olympique Marseille offiziell vermeldet, wird der 20-Jährige bis ans Ende der Saison von RB Leipzig ausgeliehen. Dem Vernehmen nach zahlen die Südfranzosen eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro und sichern sich im Anschluss eine Kaufoption von 20 Millionen Euro. Finanziell werden die Leipziger entlastet, da OM das gesamte Gehalt stemmt.

Im Juli hatte RB den Mittelfeldspieler nach vorheriger Leihe von Atlético Madrid für 20 Millionen Euro fest unter Vertrag genommen. In den Plänen von Leipzig-Coach Ole Werner hatte der Belgier (sechs Länderspiele) allerdings keine Aussichten auf genügend Spielzeit.

Während Vermeeren in der vergangenen Saison noch 39 Pflichtspiele für Leipzig bestritt, stand er in den bisherigen drei Spielen der neuen Saison nicht einmal im Kader. In Marseille hofft der Rechtsfuß, auf genügend Spielzeit und auf eine sportliche Weiterentwicklung.