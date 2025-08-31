Menü Suche
Leipzig gibt Vermeeren schon wieder ab

Erst im Juli hat RB Leipzig Arthur Vermeeren von Atlético Madrid festverpflichtet. Nun geben die Sachsen den Belgier bereits wieder ab.

von Arouna Touray - Quelle: om.fr
Vermeeren

Arthur Vermeeren zieht es in die Ligue 1. Wie Olympique Marseille offiziell vermeldet, wird der 20-Jährige bis ans Ende der Saison von RB Leipzig ausgeliehen. Dem Vernehmen nach zahlen die Südfranzosen eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro und sichern sich im Anschluss eine Kaufoption von 20 Millionen Euro. Finanziell werden die Leipziger entlastet, da OM das gesamte Gehalt stemmt.

Olympique de Marseille
𝐋𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐮 𝐏𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 💙

Le milieu de terrain international 🇧🇪 𝐀𝐫𝐭𝐡𝐮𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐦𝐞𝐞𝐫𝐞𝐧 signe à l'Olympique de Marseille ✍️🔵⚪️
Bei X ansehen

Im Juli hatte RB den Mittelfeldspieler nach vorheriger Leihe von Atlético Madrid für 20 Millionen Euro fest unter Vertrag genommen. In den Plänen von Leipzig-Coach Ole Werner hatte der Belgier (sechs Länderspiele) allerdings keine Aussichten auf genügend Spielzeit.

Während Vermeeren in der vergangenen Saison noch 39 Pflichtspiele für Leipzig bestritt, stand er in den bisherigen drei Spielen der neuen Saison nicht einmal im Kader. In Marseille hofft der Rechtsfuß, auf genügend Spielzeit und auf eine sportliche Weiterentwicklung.

Ligue 1
Bundesliga
RB Leipzig
Marseille
Arthur Vermeeren

Ligue 1 Ligue 1
Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Marseille Logo Olympique Marseille
Arthur Vermeeren Arthur Vermeeren
