FT-Exklusiv Bundesliga

Einigung: Geertruida-Deal auf der Zielgeraden

von Georg Kreul - Quelle: FT-Exklusiv
Geertruida schaut grimmig @Maxppp

Lutsharel Geertruidas Abschied von RB Leipzig rückt näher. Nach FT-Informationen hat sich der Innenverteidiger mit Olympique Marseille auf die Wechselkonditionen geeinigt. Die genauen Modalitäten zwischen den Klubs müssen noch geklärt werden. OM verhandelt derzeit eine Leihe des 25-jährigen Niederländers.

Geertruida war erst vor einem Jahr für 20 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam nach Leipzig gewechselt, steht nun trotz eines Vertrags bis 2029 schon wieder vor dem Abschied. Am 17-fachen niederländischen Nationalspieler, der an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen nicht zum Einsatz kam, zeigen auch Nottingham Forest, Atalanta Bergamo und nach FT-Infos auch der AFC Sunderland Interesse.

