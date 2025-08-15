Menü Suche
35 Millionen: Liverpool schnappt bei Leoni zu

Beim FC Liverpool beschäftigt man sich so langsam mit der Zeit nach Virgil van Dijk. Ein potenzieller Nachfolger kommt nun aus Italien.

von Luca Hansen - Quelle: liverpoolfc.com
Giovanni Leoni (r.) lässt Dusan Vlahovic (l.) im Zweikampf abprallen @Maxppp

Virgil van Dijk (34) gehörte in der vergangenen Saison noch immer zu den besten Innenverteidigern der Welt, Vater Zeit wartet aber auch auf den Niederländer nicht. Die Reds greifen daher vor und sichern sich einen hochtalentierten Mann für das Abwehrzentrum.

Wie der englische Meister bekanntgibt, wechselt Giovanni Leoni von Parma Calcio an die Anfield Road und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach lässt Liverpool bis zu 35 Millionen Euro für den 18-Jährigen springen.

Liverpool FC
We have completed the signing of defender Giovanni Leoni from Parma, subject to international clearance and a successful work permit application ✍️😄
In Liverpool ist Leoni zu Beginn allerdings als Perspektivspieler und nicht als Sofortverstärkung eingeplant. Auf Dauer könnte er allerdings die Fußstapfen von van Dijk füllen, Weltklasse-Innenverteidiger hat Italien in der Vergangenheit schließlich zuhauf hervorgebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
