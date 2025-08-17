Zetterer besteht Eintracht-Check

Die nächste Hürde für den Transfer von Michael Zetterer zu Eintracht Frankfurt ist genommen. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ hat der 30-jährige Schlussmann den Medizincheck bestanden, bei der Eintracht winkt Zetterer ein Dreijahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unterschiedlichen Berichten zufolge beläuft sich die Ablöse für den fußballerisch so starken Keeper auf vier bis sechs Millionen Euro. Verkündet werden soll der Deal, sobald Kevin Trapps (35) Wechsel zum Paris FC final in trockenen Tüchern ist.