Werder: Wöber wochenlang raus

Der SV Werder Bremen muss vorerst auf Neuzugang Maximilian Wöber verzichten. Wie die Grün-Weißen bekanntgeben, hat sich der 27-jährige Innenverteidiger im DFB-Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld (0:1) eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und wird in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Somit setzt sich Bremens Verletzungspech nach den Ausfällen Jens Stage (28/Fußverletzung), Mitchell Weiser (31/Kreuzbandriss) und Amos Pieper (27/Hüftverletzung) weiter fort.