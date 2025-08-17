Menü Suche
Werder: Wöber wochenlang raus

von Aaron Schlütter - Quelle: werder.de
Maximilian Wöber am Ball für Werder Bremen @Maxppp

Der SV Werder Bremen muss vorerst auf Neuzugang Maximilian Wöber verzichten. Wie die Grün-Weißen bekanntgeben, hat sich der 27-jährige Innenverteidiger im DFB-Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld (0:1) eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und wird in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Somit setzt sich Bremens Verletzungspech nach den Ausfällen Jens Stage (28/Fußverletzung), Mitchell Weiser (31/Kreuzbandriss) und Amos Pieper (27/Hüftverletzung) weiter fort.

