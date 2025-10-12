Menü Suche
Neuer Trainerjob für Wilshere?

von David Hamza - Quelle: Sky Sports
Jack Wilshere in Norwich-Jacke @Maxppp

Jack Wilshere könnte auf die Trainerbank zurückkehren. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, gehört der 33-Jährige zu den Top-Kandidaten bei Luton Town. Der Tabellenelfte der dritten Liga, vor zwei Spielzeiten noch Premier League-Teilnehmer, sucht einen Nachfolger für den entlassenen Matt Bloomfield.

Wilshere war bis Mai als Co-Trainer bei Norwich City tätig, zuvor hatte er die U18 des FC Arsenal trainiert. Für die Gunners war Wilshere als Spieler insgesamt 197 Mal aufgelaufen. Luton Town wäre seine erste Station als hauptverantwortlicher Chefcoach.

