Neuer Verein für Ex-Düsseldorfer Tzolis?

Weil der offensive Mittelfeldspieler Eberechi Eze (27) Crystal Palace in diesem Sommer verlassen möchte, sucht das Team von Trainer Oliver Glasner einen Nachfolger. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Eagles ein Angebot für Christos Tzolis (23) vom FC Brügge abgegeben und Kontakt zu seinem Lager aufgenommen. Da die Belgier das erste Angebot für den Angreifer bereits abgelehnt haben, will Palace nachbessern.

Tzolis war vor einem Jahr für 6,5 Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf nach Brügge gewechselt und steuerte in 63 Spielen 24 Tore und 18 Vorlagen bei. Neben Tzolis hat Palace auch Bilal El Khannouss (21) von Leicester City im Visier und ist sich nach FT-Informationen bereits mit dem Spieler einig. Auch für den Marokkaner wurde bereits ein Ablöse-Angebot abgelehnt.