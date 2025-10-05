Menü Suche
Kommentar 8
La Liga

Barças neue Strategie bei Rashford

Für den kommenden Sommer hat sich der FC Barcelona eine Kaufoption über 30 Millionen Euro gesichert. Doch die Katalanen streben offenbar einen anderen Weg an, um Marcus Rashford länger an den Klub zu binden.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sport
1 min.
Marcus Rashford und Jules Koundé jubeln @Maxppp

Beim FC Barcelona herrscht inzwischen weitestgehend Einigkeit, dass die Zusammenarbeit mit Marcus Rashford im Anschluss an die Leihe nicht enden soll. Die 30 Millionen Euro teure Kaufoption wird der spanische Spitzenklub aber wohl nicht ziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge möchte man Rashford entweder für eine weitere Saison von Manchester United ausleihen oder aber die Ablöse deutlich senken. Im Klub bestehe eine große Zuversicht, die Red Devils von einem Preisnachlass überzeugen zu können. Zudem hege der Spieler selbst keinerlei Absichten, zu seinem Heimatklub zurückzukehren.

Rashfords Leistungen waren in den zurückliegenden Partien überzeugend, nachdem der Start noch recht holprig verlaufen war. Drei Treffer und fünf Vorlagen in zehn Pflichtspielen sind eine mehr als ordentliche Quote.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Barcelona
Man United
Marcus Rashford

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Barcelona Logo FC Barcelona
Man United Logo Manchester United FC
Marcus Rashford Marcus Rashford
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert