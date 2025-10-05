Barças neue Strategie bei Rashford

Beim FC Barcelona herrscht inzwischen weitestgehend Einigkeit, dass die Zusammenarbeit mit Marcus Rashford im Anschluss an die Leihe nicht enden soll. Die 30 Millionen Euro teure Kaufoption wird der spanische Spitzenklub aber wohl nicht ziehen.

Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge möchte man Rashford entweder für eine weitere Saison von Manchester United ausleihen oder aber die Ablöse deutlich senken. Im Klub bestehe eine große Zuversicht, die Red Devils von einem Preisnachlass überzeugen zu können. Zudem hege der Spieler selbst keinerlei Absichten, zu seinem Heimatklub zurückzukehren.

Rashfords Leistungen waren in den zurückliegenden Partien überzeugend, nachdem der Start noch recht holprig verlaufen war. Drei Treffer und fünf Vorlagen in zehn Pflichtspielen sind eine mehr als ordentliche Quote.