ManCity: Rodri fällt erneut aus

von Tobias Feldhoff
Rodri nimmt auf der Bank Platz @Maxppp

Bei Manchester City muss man die nächste schlechte Kunde rund um Spielmacher Rodri hinnehmen. Beim heutigen 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Brentford erlitt der 29-jährige Spanier eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Die genaue Diagnose steht zur Stunde noch aus.

Schon in der 20. Minute musste Rodri ausgewechselt werden, für ihn kam Nico González (23) in die Partie. Über weite Strecken der vergangenen Saison hatte Rodri mit einem Kreuzbandriss zuschauen müssen, Anfang der laufenden Spielzeit setzten ihn erneut Probleme an dem lädierten Knie außer Gefecht.

veröffentlicht am
