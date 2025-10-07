Menü Suche
Stones verrät bitteres Geheimnis

von Leon Morsbach - Quelle: SkySportsNews
John Stones von Manchester City wirkt genervt. @Maxppp

Der englische Nationalspieler John Stones hat verraten, dass er sich aufgrund seiner Verletzungsprobleme in der vergangenen Saison mit einem Rücktritt vom Profifußball beschäftigt hat. Der Verteidiger von Manchester City sagte der ‚BBC‘: „Die vergangene Saison war hart für mich, so sehr, dass ich darüber nachgedacht habe, aufzuhören“.

Stones war in der Saison 2024/25 aufgrund von Knöchel- und Oberschenkelproblemen auf nur 20 Einsätze in allen Wettbewerben gekommen. In der laufenden Saison spielte er sechsmal für die Mannschaft von Pep Guardiola, davon fünfmal von Beginn an, was ihm einen Platz im aktuellen Kader der Nationalmannschaft einbrachte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
