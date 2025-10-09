Menü Suche
Bestätigt: Kane fällt aus

von Julian Jasch
Harry Kane auf einer Pressekonferenz @Maxppp

Harry Kane verpasst das heutige Testspiel (20:45 Uhr) der englischen Nationalmannschaft gegen Wales. Das bestätigte Nationaltrainer Thomas Tuchel auf einer Pressekonferenz: „Er wird nicht mit dabei sein. Er hat in seinem vergangenen Spiel für Bayern München einen Schlag abbekommen. Es wäre zu riskant, deshalb gönnen wir ihm eine Pause.“

Tuchel sei allerdings davon überzeugt, dass der Goalgetter beim WM-Qualifikationsspiel gegen Lettland am kommenden Dienstag (20:45 Uhr) wieder mitwirken kann. Entsprechend dürfte Kane auch für das Bundesliga-Topspiel zwischen den Bayern und Borussia Dortmund am 18. Oktober (18:30 Uhr) wieder zur Verfügung stehen. Mit den Münchnern startete der 32-Jährige herausragend in die neue Saison (10 Spiele, 10 Siege, 18 Treffer von Kane).

