Vertrag läuft aus: Brandts Wunsch für den Sommer

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Julian Brandt im BVB-Trikot @Maxppp

Julian Brandt hat einen klaren Wunsch für seine sportliche Zukunft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, würde der Mittelfeldspieler gerne bei Borussia Dortmund bleiben. Dem Boulevardblatt zufolge fühlt er sich an der Strobelallee „pudelwohl“.

Der Vertrag des 29-Jährigen läuft am Saisonende aus. Aufgrund zuletzt starker Leistungen ist eine Verlängerung nun wieder denkbar, nachdem die Zeichen lange auf Trennung standen.

