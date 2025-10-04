23 Millionen Euro für Smit?

Der Interessentenkreis um Kees Smit von AZ Alkmaar wird größer und namhafter. Laut ‚Daily Mail‘ bemüht sich auch Crystal Palace um den 19-jährigen Mittelfeldspieler, der dem Bericht zufolge um die 23 Millionen Euro kosten soll. Ein möglicher Transfer wäre als Vorgriff auf einen Abgang von Adam Wharton (21) gedacht. Für die Engländer erwarten die Eagles spätestens kommenden Sommer lukrative Angebote.

Unter der Anzeige geht's weiter

Smit steht aber nicht nur bei Palace auf dem Zettel. Der Name des niederländischen U21-Nationalspielers steht dem Vernehmen nach auch bei den größten Klubs aus Europa im Notizbuch. Die ‚Daily Mail‘ nennt Real Madrid, den FC Barcelona, den FC Chelsea und Manchester United, die allesamt ihre Scouts geschickt haben sollen, um Smit genauer unter die Lupe zu nehmen.