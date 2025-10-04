Amorim wäre United-Rauswurf „egal“

Rúben Amorim will seinen Posten bei Manchester United nicht ohne Kampf aufgeben. „Natürlich ist es ein Traum, hier zu sein. Und ich möchte hier weitermachen. Und ich möchte dafür kämpfen“, kündigte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel (16 Uhr) gegen den AFC Sunderland an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Trainerstuhl des Portugiesen wackelt nach dem ernüchternden Saisonstart der Red Devils gehörig. Lediglich sieben Punkte hat der englische Rekordmeister aus den ersten sechs Spielen geholt. Angst um seinen Job hat Amorim aber nicht: „Ich möchte einfach weitermachen. Aber wenn wir keine Spiele gewinnen, dann leide ich darunter. Es ist nicht die Angst, den Job zu verlieren. Das ist mir egal.“