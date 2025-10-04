„Legendärer Klub“: Assignons Gründe für den VfB-Wechsel

Lorenz Assignon hat seinen Wechsel zum VfB Stuttgart erklärt. Im Rahmen eines Interviews sagt der 25-Jährige gegenüber vereinseigenen Medien: „Der VfB ist ein großer Club mit fantastischen Fans. Die Mannschaft besteht aus vielen guten Spielern, das Niveau ist hoch – und wir spielen international. Für mich stand fest: Falls ich Rennes verlassen sollte, dann nur für einen weiteren Schritt nach vorne. Stuttgart ist die beste Option für meine Weiterentwicklung.“

Der Rechtsverteidiger, der im Sommer für zwölf Millionen Euro von Stade Rennes kam, ergänzt: „Speziell der Austausch mit Sebastian Hoeneß, unserem Cheftrainer, war für mich als Spieler sehr wichtig. Wir haben nicht nur über den Fußball und meine Rolle beim VfB gesprochen, sondern auch über Themen wie Familie und die Kultur in Deutschland. Danach haben mein Herz und Kopf ‚Ja‘ gesagt.“ Auch der Ex-Stuttgarter Anthony Rouault spielte eine entscheidende Rolle: „Er sagte mir, dass der VfB ein legendärer Klub sei und dass ich mich auf die grandiose Stimmung im Stadion freuen könne.“ Im Schwabenland hat Assignon einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben.