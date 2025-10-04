Menü Suche
Kommentar 19
FC Bayern: Kompany vor Europa-Rekord

von Dominik Schneider
Vincent Kompany schaut in die Ferne @Maxppp
Frankfurt 0-1 FC Bayern

Im heutigen Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt (18:30 Uhr) könnte Vincent Kompany einen Rekord einheimsen. Bei einem Sieg hätte der FC Bayern die ersten zehn Pflichtspiele der laufenden Saison gewonnen – das gelang bisher noch nie einer Mannschaft in den europäischen Spitzenligen.

Neun Siege in Folge gelangen auch schon Thomas Tuchel (Borussia Dortmund), Fabio Capello (AC Mailand), Miguel Muñoz (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City), Rudi Garcia (AS Rom), Thomas Doll (Hamburger SV) und zweimal Carlo Ancelotti (Real Madrid und FC Chelsea). Gestaltet Kompany die Auswärtsfahrt in die Mainmetropole erfolgreich, steht er alleine an der Spitze dieses speziellen Rankings.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (19)
