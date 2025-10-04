Menü Suche
Bundesliga

BVB: Gewissheit bei Guirassy

von Lukas Weinstock
Serhou Guirassy freut sich @Maxppp
BVB RB Leipzig

Borussia Dortmund kann im heutigen Verfolgerduell gegen RB Leipzig (15:30 Uhr) auf Serhou Guirassy zurückgreifen. Der 29-jährige Torgarant steht gegen die Sachsen in der Startelf, obwohl Trainer Niko Kovac noch am Donnerstag befürchtet hatte, dass „es sein kann, dass Serhou ausfällt.“

Borussia Dortmund
🥁 STARTELF IST DA 🥁

#BVBLeipzig
Neu in der Mannschaft sind im Vergleich zum 4:1-Sieg gegen Athletic Bilbao unter der Woche Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Yan Couto und Maximilian Beier. Dafür sitzen Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Julian Ryerson und Niklas Süle zunächst auf der Bank.

Bundesliga
BVB
Serhou Guirassy

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Serhou Guirassy Serhou Guirassy
