BVB: Gewissheit bei Guirassy

Borussia Dortmund kann im heutigen Verfolgerduell gegen RB Leipzig (15:30 Uhr) auf Serhou Guirassy zurückgreifen. Der 29-jährige Torgarant steht gegen die Sachsen in der Startelf, obwohl Trainer Niko Kovac noch am Donnerstag befürchtet hatte, dass „es sein kann, dass Serhou ausfällt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Neu in der Mannschaft sind im Vergleich zum 4:1-Sieg gegen Athletic Bilbao unter der Woche Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Yan Couto und Maximilian Beier. Dafür sitzen Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Julian Ryerson und Niklas Süle zunächst auf der Bank.