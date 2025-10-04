Erstligist denkt an Balotelli

Die Verantwortlichen von Cagliari Calcio stehen vor der großen Herausforderung, einen Ersatz für Andrea Belotti (31) zu finden. Dabei spielt laut ‚Calciomercato.com‘ auch der Name von Mario Balotelli (35) eine Rolle. Nachdem sich Belotti eine Kreuzbandverletzung zuzog und dementsprechend erst zum Ende der Saison zurückkehren könnte, ist die Not im Angriff groß.

Um die Lücke, die Belottis Ausfall zweifelsohne hinterlässt, umgehend zu schließen, kommen nur vertragslose Spieler in Frage. Dazu gehört auch Balotelli, dessen Vertrag beim FC Genua Ende Juni auslief. Auf Nachfragen reagierte Coach Fabio Pisacane bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Udinese Calcio (morgen, 12:30 Uhr) allerdings zurückhaltend: „Ich würde mich nicht zu sehr darauf verlassen, was die Leute online hören oder lesen. Ich denke, das ist eine Frage, die wir Direktor Angelozzi stellen sollten.“