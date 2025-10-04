Menü Suche
Kommentar
Serie A

Erstligist denkt an Balotelli

von Dominik Schneider - Quelle: Calciomercato.com
1 min.
Balotelli mit dem Ball @Maxppp

Die Verantwortlichen von Cagliari Calcio stehen vor der großen Herausforderung, einen Ersatz für Andrea Belotti (31) zu finden. Dabei spielt laut ‚Calciomercato.com‘ auch der Name von Mario Balotelli (35) eine Rolle. Nachdem sich Belotti eine Kreuzbandverletzung zuzog und dementsprechend erst zum Ende der Saison zurückkehren könnte, ist die Not im Angriff groß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um die Lücke, die Belottis Ausfall zweifelsohne hinterlässt, umgehend zu schließen, kommen nur vertragslose Spieler in Frage. Dazu gehört auch Balotelli, dessen Vertrag beim FC Genua Ende Juni auslief. Auf Nachfragen reagierte Coach Fabio Pisacane bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Udinese Calcio (morgen, 12:30 Uhr) allerdings zurückhaltend: „Ich würde mich nicht zu sehr darauf verlassen, was die Leute online hören oder lesen. Ich denke, das ist eine Frage, die wir Direktor Angelozzi stellen sollten.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Cagliari
Mario Balotelli
Andrea Belotti

Weitere Infos

Serie A Serie A
Cagliari Logo Cagliari Calcio
Mario Balotelli Mario Balotelli
Andrea Belotti Andrea Belotti
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert