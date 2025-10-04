Kölns clevere Millionen-Entscheidung im Sommer

Der 1. FC Köln ist die positive Überraschung der bisherigen Bundesliga-Saison. Nach sechs Spieltagen belegen die Geißböcke mit zehn Punkten Rang vier, auch spielerisch weiß die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok zu überzeugen.

Großen Anteil daran haben vor allem die Kölner Neuzugänge. Sebastian Sebulonsen (25) ist auf der rechten Seite nicht mehr wegzudenken, auf der linken Seite liefert Kristoffer Lund (23) konstant gute Leistungen ab. In der Offensive sorgen Jakub Kaminski (23), Ragnar Ache (27) und Marius Bülter (32) für Furore.

Doch die wichtigste Entscheidung haben die Verantwortlichen im Sommer in der Personalie Said El Mala (19) getroffen. Brighton & Hove Albion unterbreitete dem FC ein Angebot in niedriger zweistelliger Millionenhöhe, doch der Bundesliga-Aufsteiger blieb standhaft und lehnte in der Hoffnung ab, dass El Mala in den kommenden Jahren ein Vielfaches dieser Summe einbringen könnte.

Kein Druck für Köln

Dieser Plan scheint sich nun als Glücksgriff zu entpuppen. Der Außenstürmer macht in der laufenden Saison mächtig auf sich aufmerksam und überzeugt durch starke Dribblings und Explosivität. Sein Startelf-Debüt am gestrigen Abend gegen die TSG Hoffenheim krönte er mit einem exzellenten Solo-Tor zum 1:0-Endstand.

Gegenüber ‚Sky‘ schwärmte Kwasniok im Anschluss an die Partie vom deutschen U21-Nationalspieler: „Ein Straßenfußballer, der eine gottgegebene Gabe hat: Tempo und Dribbling.“ An diesen Fähigkeiten darf man sich in der Domstadt noch lange erfreuen, wurde El Malas Vertrag im Sommer doch langfristig bis 2030 verlängert. Und sollte irgendwann doch die Zeit zum Abschied kommen, werden die Kölner aller Voraussicht mit einer saftigen Ablöse entschädigt.