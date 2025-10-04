Fortuna-Gipfel: Thioune vor dem Aus?

Trotz Aufstiegsambitionen vor der Saison ist Fortuna Düsseldorf schwach in die neue Spielzeit gestartet. Nach acht Spielen stehen lediglich zehn Punkte und ein enttäuschender 10. Tabellenplatz zu Buche.

Schon vor dem Spiel stand Trainer Daniel Thioune unter Druck, die 2:3-Niederlage gegen den Tabellen-14. aus Nürnberg könnte das Fass nun zum Überlaufen gebracht haben. „Ich habe gesagt, dass auch der Trainer seinen Anteil daran hat, so wie wir alle“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs nach dem Spiel und kündigte an: „Wir werden uns jetzt in den nächsten Tagen zusammensetzen, versuchen, die Situation nochmal zu analysieren und sehen, was das Beste für die Entwicklung ist.“

Die Partie gegen Nürnberg sei für Thioune „kein Endspiel“ gewesen, „trotzdem ist es unsere Pflicht, das immer wieder neu zu bewerten“, so Allofs. Rückendeckung sieht anders aus, eine Entlassung von Thioune scheint möglich. Dass der Übungsleiter gegen Eintracht Braunschweig am kommenden Freitag (18:30 Uhr) eine weitere Chance erhält, ist aber ebenfalls vorstellbar.

Der 51-Jährige selbst sagt: „Wenn ich in der Verantwortung stehe, werde ich das Spiel mit der Mannschaft aufarbeiten.“ Thioune will weiter für die Fortuna arbeiten, „würde es gerne machen“, weiß aber auch: „Am Ende entscheide ich das nicht.“