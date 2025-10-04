RB Leipzig: Gulácsi bestätigt Anfragen

Péter Gulácsi hätte RB Leipzig im Sommer nach zehn gemeinsamen Jahren den Rücken kehren können. Das bestätigt der 35-jährige Ungar im Interview mit der ‚Bild‘: „Es gab schon Interesse von Klubs aus dem Ausland. Aber mein Berater Hasan Cetinkaya und ich haben sehr offene Gespräche mit Marcel Schäfer geführt. So wusste ich, dass ich auf jeden Fall für diese Saison fest im Kader eingeplant bin. Deswegen war es für mich auch selbstverständlich, dass ich bleiben und um den Posten als Nummer eins kämpfen will. Für mich bedeutet dieser Verein und die Stadt so viel, dass ich das ungern im Sommer aufgegeben hätte.“

Seit 2015 steht Gulácsi, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, für die Sachsen zwischen den Pfosten. Geht es nach dem Stammkeeper, kommt noch mindestens ein weiteres Jahr dazu: „Ich fühle mich körperlich sehr gut und sage, meine Karriere muss und wird im Sommer weitergehen. Mein Wunsch wäre natürlich, dass es hier ist. Aber man muss sehen, wie die Pläne vom Verein sind, wir haben noch nicht über die Zukunft gesprochen.“