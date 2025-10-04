Arsenal: Nächster Rückschlag für Ödegaard

Trotz eines 2:0-Erfolgs gegen West Ham United ist die Stimmung beim FC Arsenal getrübt. Schon nach einer halben Stunde musste Martin Ödegaard das Spielfeld verletzungsbedingt verlassen. Der norwegische Spielmacher zog sich eine Blessur am Knie zu, die es ihm unmöglich machte, weiterzuspielen.

Im bisherigen Verlauf der Saison setzte der 26-Jährige bereits mit einer Schulterverletzung aus und verpasste so die wichtige Partie gegen Manchester City (1:1) am 5. Spieltag. Möglich, dass Trainer Mikel Arteta vorerst erneut auf den kreativen Gestalter verzichten muss.