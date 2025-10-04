Menü Suche
Premier League

Arsenal: Nächster Rückschlag für Ödegaard

von Dominik Schneider
1 min.
Martin Ödegaard @Maxppp
Arsenal 2-0 West Ham

Trotz eines 2:0-Erfolgs gegen West Ham United ist die Stimmung beim FC Arsenal getrübt. Schon nach einer halben Stunde musste Martin Ödegaard das Spielfeld verletzungsbedingt verlassen. Der norwegische Spielmacher zog sich eine Blessur am Knie zu, die es ihm unmöglich machte, weiterzuspielen.

Arsenal
The skipper is unable to continue after an early knock...

↩️ Odegaard
🔛 Zubimendi

🔴 0-0 ⚫️ (30)
Bei X ansehen

Im bisherigen Verlauf der Saison setzte der 26-Jährige bereits mit einer Schulterverletzung aus und verpasste so die wichtige Partie gegen Manchester City (1:1) am 5. Spieltag. Möglich, dass Trainer Mikel Arteta vorerst erneut auf den kreativen Gestalter verzichten muss.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
