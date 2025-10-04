Menü Suche
Leverkusen bangt um Grimaldo

von Dominik Schneider
Alejandro Grimaldo im Trikot von Bayer Leverkusen @Maxppp
Leverkusen 2-0 Union Berlin

Bei Bayer Leverkusen muss man sich eventuell auf eine Auszeit von Alejandro Grimaldo einstellen. Der torgefährliche Flügelspieler zog sich in der Partie gegen Union Berlin (2:0) eine klaffende Platzwunde zu und musste mit einer Bahre vom Platz getragen werden.

Bayer 04 Leverkusen
Gute Besserung, Alejandro @grimaldo35! 🙏

#B04FCU 1:0 | #Bayer04
Bayer 04 Leverkusen
Alejandro has taken a real nasty knock to the face and is unable to continue. Hope you'll be ok, @grimaldo35 🙏

45' | 1-0 | #B04FCU
Wie lange der 30-jährige Spanier ausfallen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Die erste Partie der Werkself nach der bevorstehenden Länderspielpause findet am 18. Oktober gegen den 1.FSV Mainz 05 statt.

Bundesliga
Leverkusen
Alejandro Grimaldo

Bundesliga
Bayer 04 Leverkusen
Alejandro Grimaldo
