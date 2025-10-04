Bundesliga
Leverkusen bangt um Grimaldo
@Maxppp
Bei Bayer Leverkusen muss man sich eventuell auf eine Auszeit von Alejandro Grimaldo einstellen. Der torgefährliche Flügelspieler zog sich in der Partie gegen Union Berlin (2:0) eine klaffende Platzwunde zu und musste mit einer Bahre vom Platz getragen werden.
Unter der Anzeige geht's weiter
Bayer 04 Leverkusen @bayer04fussball – 16:21
Gute Besserung, Alejandro @grimaldo35! 🙏Bei X ansehen
#B04FCU 1:0 | #Bayer04
#B04FCU 1:0 | #Bayer04
Wie lange der 30-jährige Spanier ausfallen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Die erste Partie der Werkself nach der bevorstehenden Länderspielpause findet am 18. Oktober gegen den 1.FSV Mainz 05 statt.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden