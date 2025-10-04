Leverkusen bangt um Grimaldo

Bei Bayer Leverkusen muss man sich eventuell auf eine Auszeit von Alejandro Grimaldo einstellen. Der torgefährliche Flügelspieler zog sich in der Partie gegen Union Berlin (2:0) eine klaffende Platzwunde zu und musste mit einer Bahre vom Platz getragen werden.

Wie lange der 30-jährige Spanier ausfallen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Die erste Partie der Werkself nach der bevorstehenden Länderspielpause findet am 18. Oktober gegen den 1.FSV Mainz 05 statt.