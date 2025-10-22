Menü Suche
30-Millionen-Gerücht: Schneller Matsima-Deal?

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Chrislain Matsima im FCA-Trikot @Maxppp

Chrislain Matsimas konstant guten Leistungen möchte der FC Augsburg honorieren. Die Verantwortlichen planen, den 23-jährigen Innenverteidiger „schnellstmöglich“ von einer Verlängerung seines ohnehin schon bis 2029 datierten Kontrakts zu überzeugen, berichtet die ‚Sport Bild‘.

Im Sommer hatten die Fuggerstädter den Franzosen nach vorheriger Leihe für fünf Millionen Euro von der AC Monaco festverpflichtet. Zuletzt hieß es, Augsburg würde Matsima im kommenden Sommer sogar wieder abgeben, sollte ein Interessent die vereinsinterne Rekordsumme von 30 Millionen Euro auf den Tisch legen. Eine Verlängerung würde die Verhandlungsposition des Bundesligisten zusätzlich verstärken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
