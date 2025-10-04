Antony tritt gegen United nach

Die wenig erfolgreiche Zeit bei Manchester United ist an Antony nicht spurlos vorübergegangen. Gegenüber ‚ESPN Brasil‘ äußert sich der 25-jährige Brasilianer zu seiner Vergangenheit bei den Red Devils: „Ich denke, es gab da einen gewissen Mangel an Respekt, sogar eine gewisse Unhöflichkeit, niemand hat einem einen guten Morgen oder einen guten Nachmittag gewünscht. Nicht einmal das.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Dinge abseits des Spielfelds haben meine Leistung stark beeinflusst“, erklärt Antony die schwache Form beim Traditionsverein aus der Premier League. An seinem Können zweifelte der Dribbler dabei aber nie: „Ich kenne mein Potenzial, ich kenne meine Qualitäten. Ich habe nicht umsonst bei einer Weltmeisterschaft gespielt und bin nicht umsonst in die Nationalmannschaft zurückgekehrt.“ Der Linksfuß kann dem gescheiterten United-Abenteuer sogar etwas Positives abgewinnen: „Dieser ganze Prozess, diese Zeit bei United, war notwendig, um mich selbst zu erkennen.“