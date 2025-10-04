Menü Suche
„Wahnsinn“: Sonderlob für Köln-Dauerbrenner Sebulonsen

von Lukas Weinstock
1 min.
Sebastian Sebulonsen ballt die Fäuste @Maxppp

Beim 1. FC Köln ist man von Neuzugang Sebastian Sebulonsen vollends überzeugt. Auf der Pressekonferenz nach dem 1:0-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim holte sich der 25-Jährige sogar ein Sonderlob von Trainer Lukas Kwasniok ab: „Sebastian Sebulonsen möchte ich heute hervorheben. Was er nach hinten wegverteidigt hat, was er für eine Laufleistung hatte, war einfach Wahnsinn.“

Der Rechtsverteidiger kam im Sommer für 2,5 Millionen Euro aus Bröndby und schlug beim FC sofort ein. Jedes der sieben Kölner Pflichtspiele der laufenden Saison absolvierte der Neuzugang von Beginn an, vier über die komplette Distanz. Bei seinem Wechsel unterschrieb Sebulonsen einen Vertrag bis 2028.

