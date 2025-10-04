Lange raus? Flick gibt Yamal-Update

Im Vorfeld zur La Liga-Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Sevilla (morgen, 16:15 Uhr) äußerte sich Hansi Flick zur Situation um Lamine Yamal. „Am Mittwoch ging es ihm gut. Wenn wir Zweifel an seinem Zustand haben, spielt er nicht. Ich habe mit ihm gesprochen. Es geht ihm heute besser, aber er ist nicht fit genug, um zu spielen“, brachte es der Barça-Coach auf den Punkt.

Der 18-jährige Ausnahmespieler fehlt aufgrund einer Verletzung im Schambereich. Ob er zumindest für den Clásico gegen Real Madrid am 26. Oktober zur Verfügung steht, ist laut Flick ebenfalls unklar: „Es ist eine komplizierte Verletzung. Es ist nicht leicht zu sagen, ob er in zwei oder drei Wochen spielen kann. Wir werden es Schritt für Schritt angehen.“