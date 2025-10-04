Menü Suche
Kommentar
La Liga

Lange raus? Flick gibt Yamal-Update

von Dominik Schneider
1 min.
Hansi Flick ist sehr erfahren @Maxppp

Im Vorfeld zur La Liga-Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Sevilla (morgen, 16:15 Uhr) äußerte sich Hansi Flick zur Situation um Lamine Yamal. „Am Mittwoch ging es ihm gut. Wenn wir Zweifel an seinem Zustand haben, spielt er nicht. Ich habe mit ihm gesprochen. Es geht ihm heute besser, aber er ist nicht fit genug, um zu spielen“, brachte es der Barça-Coach auf den Punkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 18-jährige Ausnahmespieler fehlt aufgrund einer Verletzung im Schambereich. Ob er zumindest für den Clásico gegen Real Madrid am 26. Oktober zur Verfügung steht, ist laut Flick ebenfalls unklar: „Es ist eine komplizierte Verletzung. Es ist nicht leicht zu sagen, ob er in zwei oder drei Wochen spielen kann. Wir werden es Schritt für Schritt angehen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Lamine Yamal

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Lamine Yamal Lamine Yamal
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert