City bindet 75-Millionen-Mann Savinho

Außenstürmer Savinho bleibt Manchester City langfristig erhalten. Die Skyblues teilen mit, dass der 21-Jährige seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2031 verlängert hat. Der Brasilianer freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Ich bin unglaublich stolz darauf, diesen neuen Vertrag bei City unterschreiben zu dürfen.

Es ist ein ganz besonderes Gefühl zu wissen, dass Pep und der Verein so viel Vertrauen in mich setzen. Das bedeutet mir und meiner Familie wirklich sehr viel.“

Im Sommer stand Savinho insbesondere im Fokus von Tottenham Hotspur. Berichten zufolge stellten die Spurs 70 Millionen Euro in Aussicht, die Offerte wurde jedoch abgelehnt. Im Winter wollten die Londoner ihr Angebot auf 75 Millionen Euro erhöhen, diesen Versuch kann man sich nun aber sparen.