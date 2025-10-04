Überraschungswechsel für begehrten Reguilón?

Sergio Reguilón setzt seine Karriere womöglich in den USA fort. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der Linksverteidiger in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Inter Miami. Demzufolge ist der 28-Jährige bereit, das Angebot des MLS-Klubs zu akzeptieren.

Reguilón lief zuletzt für Tottenham Hotspur auf, seit Juli ist er auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Obwohl er dem Bericht zufolge noch zahlreiche andere Offerten auf dem Tisch liegen hat, entscheidet sich der Spanier (sechs Länderspiele) allem Anschein nach für das Abenteuer in den Vereinigten Staaten.