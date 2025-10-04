Menü Suche
Kommentar
Major League Soccer

Überraschungswechsel für begehrten Reguilón?

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Sergio Reguilón mit der Europa League-Trophäe @Maxppp

Sergio Reguilón setzt seine Karriere womöglich in den USA fort. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der Linksverteidiger in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Inter Miami. Demzufolge ist der 28-Jährige bereit, das Angebot des MLS-Klubs zu akzeptieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Reguilón lief zuletzt für Tottenham Hotspur auf, seit Juli ist er auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Obwohl er dem Bericht zufolge noch zahlreiche andere Offerten auf dem Tisch liegen hat, entscheidet sich der Spanier (sechs Länderspiele) allem Anschein nach für das Abenteuer in den Vereinigten Staaten.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Major League Soccer
Inter Miami
Sergio Reguilón

Weitere Infos

Major League Soccer Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Sergio Reguilón Sergio Reguilón
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert