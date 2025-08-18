Menü Suche
Bundesliga-Flirt Okafor mit neuem Klub einig

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
Okafor im Duell mit Konaté @Maxppp

Der Weg von Noah Okafor könnte in diesem Sommer in die Premier League führen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist sich der 25-Jährige mit Leeds United über einen Vertrag einig. Jetzt müssen die beiden Klubs noch verhandeln, der Premier League-Aufsteiger strebt einen Kauf an.

Im Winter wäre der Schweizer beinahe bei RB Leipzig gelandet, vor einigen Wochen erneuerte RB das Interesse, auch Werder Bremen klopfte zaghaft beim AC Mailand an. Bei den Rossoneri hat Okafor, der vor zwei Jahren für 15,5 Millionen Euro von RB Salzburg in die Domstadt gewechselt war, wohl keine Zukunft mehr.

Premier League
Serie A
Mailand
Leeds
Noah Okafor

