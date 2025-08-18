FC Bayern: Coman günstiger als gedacht?

Der FC Bayern kassiert für den Verkauf von Kingsley Coman (29) womöglich weniger als die kolportierten 30 bis 35 Millionen Euro. Das saudische Portal ‚Ariyadhiah‘ berichtet unter Berufung auf Quellen von Al Nassr, dass rund 24 Millionen Euro als Sockelbetrag für den Flügelflitzer geflossen sind. Wie hoch potenzielle Boni ausfallen, wird offengelassen.

Coman war die vergangenen zehn Jahre für den deutschen Rekordmeister aktiv. In 339 Pflichtspielen sammelte er 143 Scorerpunkte (72 Tore, 71 Vorlagen). Den freien Kaderplatz soll Christopher Nkunku (27) einnehmen, die Übereinkunft mit dem FC Chelsea gestaltet sich jedoch äußerst schwierig.