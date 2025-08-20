Menü Suche
La Liga

Barça: 30 Millionen für Casadó?

von Arouna Touray - Quelle: Matteo Moretto | Mundo Deportivo
Casado freut sich mit seinen Mitspielern @Maxppp

Marc Casadó weckt Interesse in der Premier League. Wie Matteo Moretto und die ‚Mundo Deportivo‘ übereinstimmend berichten, befassen sich West Ham United und die Wolverhampton Wanderers mit einer möglichen Verpflichtung des 21-jährigen Spaniers. Als Preisschild ruft der FC Barcelona 30 Millionen Euro auf.

Casadó selbst, der an Barça vertraglich noch bis 2028 gebunden ist, würde es vorziehen, bei den Katalanen zu bleiben. Aufgrund des Überangebots im Mittelfeld der Blaugrana könnte es der La Masia-Absolvent allerdings schwer haben, regelmäßige Einsatzzeiten zu bekommen. Im ersten Spiel der Saison gegen den RCD Mallorca (3:0) schmorte Casadó 90 Minuten auf der Bank.

