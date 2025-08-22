Fener kündigt Álvarez-Transfer an

Der Wechsel von Edson Álvarez (27) zu Fenerbahce steht kurz vor dem Abschluss. Die Istanbuler haben nach eigenen Angaben mit West Ham United eine grundsätzliche Einigung über eine Leihe des defensiven Mittelfeldspielers erzielt. Der Mexikaner werde zeitnah in die türkische Metropole reisen, um den Medizincheck zu absolvieren und den Transfer samt Unterschrift zu finalisieren.

Berichten zufolge kann Fener Álvarez im Anschluss per Kaufoption fest an Bord holen. Auch Borussia Dortmund hatte in den vergangenen Tagen ein Angebot bei West Ham eingereicht, geht nun aber wie bereits vor zwei Jahren beim Transfer zu den Hammers leer aus.