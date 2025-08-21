Nach BVB-Angebot: Entscheidung um Álvarez

Borussia Dortmund geht bei Edson Álvarez nach 2023 wohl ein zweites Mal leer aus. Wie Fabrizio Romano berichtet, wechselt der Sechser zu Fenerbahce. Der BVB hatte zuletzt laut Medienberichten genau wie Inter Mailand und der FC Porto noch ein Angebot für den 27-jährigen Mexikaner abgegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch heute zieht es Álvarez jedoch in die Türkei. Es handelt sich laut Romano um eine Leihe mit Kaufoption. Insbesondere Fener-Trainer José Mourinho sei extrem heiß auf eine Zusammenarbeit mit dem Abräumer, heißt es.

West Ham United hatte Álvarez im Sommer 2023 für 38 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet. Dortmund schien das Rennen damals lange anzuführen – der damalige Trainer Edin Terzic legte dann aber sein Veto gegen den Transfer ein und machte stattdessen Emre Can zum Fixpunkt im Mittelfeld und neuen BVB-Kapitän.