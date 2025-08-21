Menü Suche
Kommentar 12
Bundesliga

Nach BVB-Angebot: Entscheidung um Álvarez

Borussia Dortmund kommt in Sachen Neuzugänge nicht von der Stelle. Nun ist eine Entscheidung bei Edson Álvarez gefallen.

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Edson Álvarez im Mexiko-Trikot @Maxppp

Borussia Dortmund geht bei Edson Álvarez nach 2023 wohl ein zweites Mal leer aus. Wie Fabrizio Romano berichtet, wechselt der Sechser zu Fenerbahce. Der BVB hatte zuletzt laut Medienberichten genau wie Inter Mailand und der FC Porto noch ein Angebot für den 27-jährigen Mexikaner abgegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch heute zieht es Álvarez jedoch in die Türkei. Es handelt sich laut Romano um eine Leihe mit Kaufoption. Insbesondere Fener-Trainer José Mourinho sei extrem heiß auf eine Zusammenarbeit mit dem Abräumer, heißt es.

West Ham United hatte Álvarez im Sommer 2023 für 38 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet. Dortmund schien das Rennen damals lange anzuführen – der damalige Trainer Edin Terzic legte dann aber sein Veto gegen den Transfer ein und machte stattdessen Emre Can zum Fixpunkt im Mittelfeld und neuen BVB-Kapitän.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (12)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Süper Lig
BVB
West Ham
Fenerbahce
Edson Álvarez

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Süper Lig Süper Lig
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
West Ham Logo West Ham United
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Edson Álvarez Edson Álvarez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert