Fünfjahresvertrag: City-Youngster vor Verlängerung

Rico Lewis und Manchester City gehen den gemeinsamen Weg fort. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, steht der 20-Jährige kurz vor der Unterschrift unter einem neuen Fünfjahresvertrag. Damit wehren die Skyblues das Interesse von Nottingham Forest ab, das intensiv um den Rechtsverteidiger geworben hat und bis zu 34 Millionen Euro auf den Tisch legen wollte.

Pep Guardiola soll den flexiblen Abwehrspieler persönlich von einem Verbleib überzeugt haben. Der bisherige Vertrag läuft bis 2028 und soll nun inklusive einer Gehaltserhöhung bis 2030 ausgedehnt werden. Dem City-Eigengewächs wird zukünftig eine größere Rolle zugesprochen. Beim Ligaauftakt gegen die Wolverhampton Wanderers (4:0) stand der fünffache englische Nationalspieler in der Startformation und bereitete einen Treffer vor.