Bournemouth bedient sich in Liverpool

von Arouna Touray - Quelle: liverpoolfc.com
Ben Doak als Spieler des FC Liverpool @Maxppp

Ben Doak verlässt den FC Liverpool und schließt sich dem Ligakonkurrenten AFC Bournemouth an. Wie die Reds offiziell vermelden, wechselt der 19-Jährige für umgerechnet 29 Millionen Euro in den Süden Englands. Dort unterschreibt er einen Fünfjahresvertrag. Liverpool hat sich dem Vernehmen nach eine Rückkaufoption gesichert.

Liverpool FC
Liverpool FC can confirm Ben Doak has completed a permanent transfer to AFC Bournemouth.

Everyone at the club wishes Ben well for the future.
Erst 2022 hatten die Reds den schottischen Außenstürmer für 710.000 Euro aus der Jugend von Celtic Glasgow verpflichtet. Nach einem Jahr in der U18 und anschließenden Kurzeinsätzen im Profikader wurde der sechsmalige Nationalspieler in der vergangenen Saison an den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough verliehen. Liverpool verzeichnet mit dem Transfer einen massiven Profit von über 28 Millionen Euro.

