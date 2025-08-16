Menü Suche
Kommentar 1
Serie A

12-Millionen-Angebot: Gosens schon wieder weg?

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Robin Gosens macht sich ganz lang @Maxppp

Erst seit diesem Sommer ist Robin Gosens fest beim AC Florenz, könnte die Fiorentina allerdings schon wieder verlassen. Laut Fabrizio Romano hat Atalanta Bergamo ein Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro eingereicht. Da der Linksverteidiger in Florenz als Schlüsselspieler angesehen wird, wurde die Offerte umgehend abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach der erfolgreichen Leihe in der vergangenen Saison griff die Kaufpflicht in Höhe von sieben Millionen Euro, die den 31-Jährigen von Union Berlin loseiste. Gosens fühlt sich in der Serie A wohl und erlebte seinen Durchbruch bei den Bergamasken. 2017 war er für eine Million nach Atalanta gewechselt, fünf Jahre später holte Inter Mailand den 24-fachen deutschen Nationalspieler für 27 Millionen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Florenz
Atalanta
Robin Gosens

Weitere Infos

Serie A Serie A
Florenz Logo AC Florenz
Atalanta Logo Atalanta Bergamo
Robin Gosens Robin Gosens
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert