12-Millionen-Angebot: Gosens schon wieder weg?

Erst seit diesem Sommer ist Robin Gosens fest beim AC Florenz, könnte die Fiorentina allerdings schon wieder verlassen. Laut Fabrizio Romano hat Atalanta Bergamo ein Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro eingereicht. Da der Linksverteidiger in Florenz als Schlüsselspieler angesehen wird, wurde die Offerte umgehend abgelehnt.

Nach der erfolgreichen Leihe in der vergangenen Saison griff die Kaufpflicht in Höhe von sieben Millionen Euro, die den 31-Jährigen von Union Berlin loseiste. Gosens fühlt sich in der Serie A wohl und erlebte seinen Durchbruch bei den Bergamasken. 2017 war er für eine Million nach Atalanta gewechselt, fünf Jahre später holte Inter Mailand den 24-fachen deutschen Nationalspieler für 27 Millionen.