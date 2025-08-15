Turin baggert an HSV-Talent

Der Hamburger SV könnte eines seiner Abwehrjuwele aus dem Nachwuchs an den FC Turin verlieren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Serie A-Klub beim Bundesliga-Aufsteiger ein offizielles Angebot für Shafiq Nandja eingereicht. Der 18-jährige Innenverteidiger zählt seit diesem Sommer zur U21 des HSV und spielt seit dem elften Lebensjahr für die Rothosen.

Die Turiner Offerte beläuft sich laut Bild auf 300.000 Euro zuzüglich Boni sowie einer Weiterverkaufsbeteiligung. Derzeit sei noch offen, wie die Hamburger Verantwortlichen auf das Angebot reagieren. Nandja unterschrieb erst vor zwei Monaten eine Vertragsverlängerung bis 2026. Für die in der Regionalliga Nord spielende U21 bestritt der Rechtsfuß bisher zwei von drei Saisonspielen.