Erster Klub kontaktiert Pavard

Bei Inter Mailand könnte Benjamin Pavard noch in diesem Sommer das Weite suchen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der NEOM SC aus Saudi-Arabien den Franzosen kontaktiert, um zu überprüfen, ob der Verteidiger bereit für einen Wüsten-Wechsel wäre. Der 29-Jährige darf die Nerazzurri in diesem Sommer für 20 bis 25 Millionen Euro verlassen.

Der Weltmeister von 2018 war vor zwei Jahren für über 31 Millionen Euro vom FC Bayern zu Inter gewechselt und seitdem dort gesetzt. Immer wieder wurde er aber auch von Verletzungen zurückgeworfen. Sein Vertrag in Mailand läuft noch bis 2028.